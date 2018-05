Rode bultjes maar geen mug gezien? Misschien heb je hier last van

Heb je bultjes en jeuk maar is er in de wijde omgeving geen mug te bekennen? Dan zou het maar zo kunnen dat een ander beestje de boosdoener is. En die woont ín je bed…

Krijg je alleen al jeuk van de gedachte? Lees dan toch maar even door, want wie geen actie onderneemt kan binnen de kortste keren last krijgen van een heuse plaag. We hebben het hier over de bedwants: een bloedzuigende parasiet van een vier tot twaalf millimeter centimeter groot. Het beestje is bruin, plat, ovaal, kan niet vliegen en woont het liefst bij je in bed.

Souvenir

De bedwants kwam tot een aantal jaar geleden niet veel voor in Nederland. Maar doordat we steeds vaker in hotels en B&B’s logeren, is de kans groter dat je het beestje per ongeluk mee naar huis neemt. Tip: doe al je kleding na de vakantie in de wasmachine, óók als je het niet gedragen hebt.

Kenmerken

Hoewel deze parasiet met het blote oog best waar te nemen is, zien we ze vaak niet omdat ze zich verstoppen tussen je lakens en matras. Gelukkig kun je aan het type bultjes dat je hebt, zien of je met de bedswants te maken hebt. Wij zetten een aantal kenmerken voor je op een rij:

Geen puntje in het midden

Een beet van de bedwants lijkt in eerste instantie veel op een muggen- of vlooienbeet, maar bij deze beten zie je vaak een klein puntje in het midden zitten. Bij de bedswants zie je dat meetstal niet. Je bent geprikt op plekken die ’s nachts bedekt zijn

Een mug prikt je het liefst op een plek waar hij makkelijk bij kan, zoals je gezicht, armen of benen. De bedswants heeft juist de voorkeur voor plekken die ’s nachts onder de dekens verstopt zijn, zoals je rug en buik. Je hebt veel bultjes naast elkaar

Onze zoemende vijand prikt je meestal één keer op een bepaalde plek en dan weer heel ergens anders, maar de bedwants bijt juist meerdere keren vlak bij elkaar. Heb je dus een rijtje of rondje met bultjes bij elkaar, dan is de kans groot dat je met deze parasiet te maken hebt.

Zwarte puntjes

Is al het bovenstaande op jou van toepassing? Dan is het hoog tijd om je bed eens te onderzoeken. Zoals al eerder gezegd is de bedwants een meester in verstoppertje spelen, maar je kunt ook weten dat ze er zijn door je bed en matras te checken op piepkleine zwarte puntjes. Dit zijn – ieks – zijn uitwerpselen.

Even bellen

Denk je dat je last hebt van bedwantsen? Dan hebben we helaas geen goed nieuws, want alleen met het wassen van je dekbed en het schrobben van je slaapkamer zijn de beestjes meestal niet voorgoed verdwenen. Hiervoor moet je toch echt de ongediertebestrijding bellen.

Bron: Bedwantsoverlast.nl, bedwantsenbestrijden.com. Beeld: iStock