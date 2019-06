Schattig! Dit zijn de 2 pasgeboren zeehondjes in Beekse Bergen

Er is reden voor een feestje, want in Beekse Bergen zijn 2 zeehondjes geboren. Zeehonden Sally en Selma zijn bevallen op 11 en 22 juni, maar het nieuws is pas donderdag naar buiten gebracht.

De babyzeehonden hebben nog geen naam. Het is namelijk nog niet bekend wat het geslacht is. De verzorgers houden dit in de gaten.

Babyzeehonden in Beekse Bergen

Inmiddels zijn de moeders en hun kindjes bij de groep zeehonden gevoegd en kun je ze dus bewonderen als je een bezoek brengt aan het park. De moeders en baby’s maken het goed.

Wil je vast een glimp opvangen van de schattige zeehonden? Dat kan:

Bron: Omroep Brabant. Beeld: iStock