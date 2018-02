Zo maak je het beeldscherm van je digitale apparaten schoon

Het beeldscherm van je smartphone of laptop zit onder de stof en vette vingerafdrukken. Je haalt er zonder bij na te denken een papiertje overheen en vind het wel weer eventjes goed zo. Maar wist je dat dit juist helemaal niet goed is voor je scherm?

Wij vertellen je hoe je het beeldscherm van je digitale apparaten het beste kunt schoonmaken!

Beeldscherm smartphone

Je telefoon gebruik je iedere dag en brengt hem meestal overal naartoe. Je kunt wel nagaan dat hier heel veel bacteriën op zitten. Daarom is het belangrijk om je telefoon goed schoon te maken.

Het is allereerst belangrijk dat je de telefoon uitschakelt. Zo staat er geen stroom op. Gebruik voor het schoonmaken van het scherm geen toiletpapier. Papier kan namelijk krassen veroorzaken door kleine houtsplintertjes. Gebruik daarom een microvezeldoekje. Geen microvezeldoekje in huis? Dan kan je ook een koffiefilter gebruiken. Veeg voorzichtig met het doekje over het beeldscherm heen. Is het scherm erg vet en vies? Gebruik dan een beetje gedestilleerd water, gekookt water of je eigen adem. Water uit de kraan bevat namelijk bacteriën en zeep bevat ingrediënten die je scherm kunnen aantasten.

Een andere manier om vette vingerafdrukken te verwijderen van je beeldscherm is plakband. Het plakband druk je goed op de vette vingerafdruk en je haalt het stukje er dan weer af. De plakband neemt al het vuil mee, dus ook de vette vingerafdruk.

Beeldscherm laptop/computer

Waarschijnlijk zit je laptop of computer ook vaak onder de vieze vlekken en bacteriën. Daarom is het ook noodzakelijk dat je deze regelmatig schoonmaakt.

Ook nu is het belangrijk dat je zorgt dat heel de laptop of computer is uitschakelt en er dus geen stroom meer op staat. Schoonmaken kan op dezelfde manier als je smartphone, dus met een microvezeldoekje.

Alleen je laptop of computer heeft natuurlijk ook nog een toetsenbord. Hoe kan je dat het beste schoonmaken? Hiervoor kan je een tandenborstel, zachte make-up borstel of een verfkwast gebruiken. Je kunt hiermee alle viezigheid tussen de toetsen wegvegen. De toetsen zelf kan je het beste schoonmaken met zoals je ook het beeldscherm schoonmaakt. Dus met een microvezeldoekje met een beetje gedestilleerd water of gekookt water. Vergeet niet om je toetsenbord droog te maken, dit kan met de droge kant van de microvezeldoek of met een wattenstaafje.

Beeldscherm televisie

Omdat de televisie meestal gewoon op één plek blijft staan, komt hier veel stof op. Dus is het ook belangrijk om bij de grote schoonmaak niet het beeldscherm van de televisie te vergeten.

Ook de televisie zet je uit en zorg dat het scherm afgekoeld is. Wanneer het scherm namelijk nog warm is, kan dit strepen veroorzaken. Het is eerst belangrijk dat je alle stof van het scherm verwijderd. Ook hiervoor kan je een microvezeldoekje gebruiken. Vergeet ook niet om de rand van de televisie mee te nemen bij het schoonmaken.

Je kunt de vlekken en viezigheid verwijderen door een mix van water en schoonmaakazijn. Doop het microvezeldoekje in het mengsel, maar zorg dat het doekje niet te nat is. Boen het beeldscherm voorzichtig schoon. Boen niet te hard, want dat kan krassen veroorzaken.

Ook nu is het belangrijk om het beeldscherm af te drogen. Dit kan je gewoon doen met een droog microvezel doekje. Vergeet ook dan de rand van de televisie niet.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair, WANT. Beeld: iStock.