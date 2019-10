Sjiek de friemel: dít bekende modehuis gaat binnenkort ook roséwijn verkopen

Droom jij al jaren van een Chanel-tas, maar ligt dit iets te ver buiten je budget? Dan is er een mogelijkheid om alsnog van een Chanel te kunnen genieten, alleen dan in wijnvorm.

Het Franse modehuis heeft namelijk onlangs een wijndomein gekocht in de buurt van de Provence, dé regio van de roséwijnen. Dit betekent dat Chanel zich niet alleen maar met couture en prêt-à-porter bezighoudt, maar zich nu ook op de wijnmarkt stort.

Wijndomein

De Chanel Group zou een wijndomein hebben gekocht op het Franse eiland Porquerolles, vlakbij de Provence in het zuiden van het land. Hoewel het domein ook rode en witte wijn oplevert, draait zo’n 70 procent van de productie rond rosé, wat neerkomt op jaarlijks zo’n 15.000 kisten van 6 flessen.

Rosé en witte wijn

“Het idee is om het prachtige werk van de vorige eigenaar voort te zetten”, zo vertelt Nicolas Audebert, bij Chanel verantwoordelijk voor het wijndepartement, in een reactie aan Food&Wine. “Hij heeft het ook uiteindelijk aan ons verkocht omdat we er geen andere plannen mee hebben.” Naast rosé zal Chanel zich ook gaan richten op de verkoop van witte wijn, wat ons als muziek in de oren klinkt!

Bron: Food&Wine. Beeld: iStock