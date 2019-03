Van indiaan tot kikker: zo viert bekend Nederland carnaval

Het kan je niet ontgaan zijn dat carnaval zondag officieel begonnen is. En dan zijn onze bekende Nederlanders even geen presentator of zanger meer, maar Oeteldonkers of Lampegatters.

Net als de rest van de feestvierders dossen ze zich uit om zo origineel mogelijk voor de dag te komen.

Advertentie

Heleen van Rooyen trok haar kikkerpak uit de kast.

Dit bericht bekijken op Instagram Oeteldonk!!! #carnaval Een bericht gedeeld door Heleen van Royen (@heleenvanroyen) op 2 Mrt 2019 om 7:21 (PST)

John Williams en zijn vrienden vormen samen de hiphopgroep Run-D.M.C.

Dit bericht bekijken op Instagram CARNAVAL LET’S GO!! Met mijn broeders for life!!❤ @rundmc Een bericht gedeeld door John Williams (@johnwilliamsnl) op 1 Mrt 2019 om 4:43 (PST)

Mattie Valk ging als Nel Veerkamp.

Gerard Joling heeft zijn indianentooi opgezet.

Dit bericht bekijken op Instagram Waar vier jij dit jaar carnaval? 👑#gerardjoling #carnaval Een bericht gedeeld door Gerard Joling (@gerard_joling) op 2 Mrt 2019 om 2:21 (PST)

Frans Bauer trok een pak aan dat zijn Mariska zelf had gemaakt.

Olcay was verkleed als sexy politieagent.

De verrassing van het jaar: voormalig profvoetballer en PSV’er Romario kwam als eh… zichzelf!

En tot slot: RTL Boulevard-verslaggever Aran ging als Superman. Naast hem Corry Konings als fee.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP