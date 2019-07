Als je denkt dat je deze zomer heerlijk van een Italiaans ijsje kunt genieten op de Spaanse trappen in Rome, dan heb je het goed mis. Vanaf deze zomer krijg je daar namelijk een boete voor.

De politie in Rome heeft het druk. De agenten houden alle toeristen nauwlettend in de gaten. De gemeente komt namelijk met nieuwe regels en boetes om zo overlast door toeristen te voorkomen. Zo moet vanaf nu al het eten in de tas blijven en krijgen toeristen een boete van 250 euro als ze een ijsje eten op de Spaanse trappen.

Trevifontein

Het is volgens de gemeente van belang dat bepaald gedrag dat vaak voorkomt strafbaar wordt. Anders gaat het van kwaad naar erger. Sommige toeristen maken het ook wel heel bont en gaan pootje baden of nemen een duik in de Trevifontein. Daar kunnen de toeristen vanaf deze zomer zelfs een gevangenisstraf voor krijgen.

Schoenen

Maar er zijn meer dingen die je als toerist niet meer mag doen in het centrum van Rome. Zo kun je maar beter niet meer op de rand van de Trevifontein zitten, want dat kost je 250 euro. Verder kun je ook maar beter je schoenen aan laten, want ook hier krijg je een boete voor.

Florence

Ook in de Italiaanse stad Florence zijn de regels wat strenger geworden. Daar mogen mensen niet op stoepen, voor deuren of voor winkels ‘blijven hangen’. Wanneer iemand wordt betrapt op het eten op straat, riskeert diegene een boete die kan oplopen tot 500 euro. Het verbod geldt alleen tussen 12 en 3 uur ’s middags en 6 en 10 uur ’s avonds. Dit zijn de piekmomenten waarop veel toeristen ergens wat te eten halen.

