Waarom dit de belangrijkste kamer in huis is om schoon te maken

Echt een leuk vooruitzicht is het natuurlijk niet, het opruimen van je huis. Maar als je dan tóch moet beginnen, dan kun je volgens opruimexpert Tracy McCubbin het beste in je slaapkamer beginnen.

Een opgeruimde slaapkamer zou namelijk voor een betere nachtrust zorgen.

Meer stress

“Je rommel zorgt eigenlijk voor een constante mentale to-do lijst”, zo legt Tracy uit. “Het zorgt voor hogere cortisol- en stressgehaltes dus het is zeker iets dat je niet in een ruimte wil waar je juist tot rust wil komen op het einde van de dag.”

Tips om te beginnen

Maar waar kun je nu het beste beginnen? Als we experts moeten geloven, dan zijn dit de plekken die je als eerste moet aanpakken.

1. Hou rekening met naar waar je kijkt als je in slaap valt

“Waar kijk je naar voordat je in slaap valt? Dingen die je niet tot rust brengen, zoals een rommelig bureau, een kalender of een televisie? Al die zaken kunnen ervoor zorgen dat we denken aan dingen die ons wakker houden,” zo legt Kyle Quilici, opruimspecialist uit. Volgens hem kun je beter naar kunst of rustgevende foto’s kijken.

2. Leg niet te veel boeken op je nachtkastje

“Leg jij het liefst meerdere boeken tegelijkertijd? Niks mis mee, maar als je op dit moment niet met een bepaald boek bezig bent, kun je deze het beste een plek geven in je boekenkast,” zo adviseert Tracy. Deze kleine verandering zou ervoor zorgen dat ons onderbewustzijn weet dat de dag erop zit.

3. Hoort het niet in de slaapkamer? Dan moet het weg

“Je slaapkamer is geen opslagruimte. Hoe minder spullen, hoe beter. Zo zullen er ook minder stresshormonen opspelen en kun je beter slapen”, zo legt Tracy uit. Kan die yogamat ook prima in de kast in je woonkamer? Leg hem dan daar neer.

4. Origami

En tot slot nog een tip van dé ultieme opruimgoeroe, Marie Kondo: “Vouw je kleding op alsof het origami is.” Dit is vooral handig bij kleding waarvan je niet weet hoe je moet opvouwen, zoals bolero’s of shirts met vleermuismouwen. Leg zo’n kledingstuk wijd op de grond en neem de vorm in je op. Probeer er dan (meestal door de 2 mouwen naar binnen te vouwen) een rechthoek van te maken.

Bron: HLN. Beeld: iStock