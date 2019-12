Belastingdienst waarschuwt: "Pas op voor digitale nepberichten"

Afgelopen week kreeg de Belastingdienst dagelijks duizenden meldingen; veel meer dan gebruikelijk. Criminelen blijken zich weer volop voor te doen als de fiscus, zonder dat de ontvangers van de berichten dat doorhebben.

De Belastingdienst waarschuwt nu voor deze valse oplichtingspraktijken. Deze vorm van phishing komt al langer voor, maar was nog niet zo populair onder criminelen als nu.

Nooit openen

In zo’n nepbericht van de Belastingdienst staat dat je als ontvanger per direct een openstaand bedrag aan de fiscus moet betalen. De Belastingdienst waarschuwt met klem dat je zulke berichten of bijlagen niet moet openen. “Meteen verwijderen”, luidt het advies. Heb je wél een bedrag overgemaakt of heeft je computer schade sindsdien? Meld je dan snel bij je bank en doe aangifte.

Heb je per post een brief ontvangen waarvan je vermoedt dat deze niet van de Belastingdienst komt? Dan kun je de brief inscannen en naar de fiscus mailen. Hoe sneller je dat meldt, hoe sneller zij het signaal kunnen oppakken en maatregelen kunnen treffen.

