Toch op vakantie? In België kun je kamperen in andermans tuin

Een vakantie in het buitenland zit er dit jaar waarschijnlijk niet in. In België experimenteren ze daarom met een vakantie in eigen land. En de oplossing is wel heel creatief.

Pak je koffers maar vast in, we gaan kamperen in andermans tuin!

Tuincamping

In België is namelijk het platform Welcome to my garden opgezet. Het concept is simpel. Als je een grote tuin hebt en wel vakantiegangers wil ontvangen, meld je jezelf aan als ‘camping’ bij het platform. Mensen die wel zin hebben in een kampeeravontuur kunnen op de app op zoek gaan naar de leukste tuin en een berichtje sturen naar de eigenaar van de desbetreffende tuincamping dat ze graag komen kamperen.

Afstemmen