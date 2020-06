Ben jij geboren tijdens Mercurius in retrograde? Dít zegt het over jou

Iedereen die zich een beetje met astrologie bezighoudt weet: als Mercurius in retrograde staat, betekent het dat er dingen anders aan zullen voelen. Het verstoort en vertraagt namelijk jouw dagelijkse bezigheden en dat kun je zeker merken. Maar wat betekent het eigenlijk als je geboren bent op het moment dat Mercurius in retrograde stond?

Dít zegt het over jou.

Geboren tijdens Mercurius in retrograde

Wanneer je geboren bent op het moment dat Mercurius in retrograde stond, is de kans groot dat je wat minder gemakkelijk kunt communiceren. Je bent verlegen, kan het lastig vinden om informatie tot je te nemen of om je punt duidelijk over te brengen. Achteraf besef je vaak dat je over bepaalde dingen misschien beter niet had kunnen zeggen.

Natuurlijk betekent dit zeker niet het einde van de wereld. Als je weet dat dit niet je sterkste punt is, dan kun je hier gewoon mee gaan oefenen. Want uiteindelijk kan iedereen goed worden in communiceren, of Mercurius nou in retrograde stond tijdens jouw geboorte, of niet. Als je deze eigenschappen van jezelf omarmt, zul je zien dat je je stukken beter gaat voelen omdat je er makkelijker mee om kunt gaan.