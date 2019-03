Dit is waarom er momenteel zo weinig pistachenootjes in de winkels liggen

Heb je de laatste tijd onwijs zin in pistachenoten? Je bent niet de enige, want ook dieven hebben ineens trek in de groene nootjes. Vooral winkels in het oosten van het land hebben te maken met pistacheplunderingen.

Als je in het oosten woont, heb je zomaar kans dat je mis grijpt als je de komende tijd pistachenootjes in je boodschappenkar wilt leggen. De supermarkten in deze regio hebben namelijk te maken met een bende die noten steelt.

Het is nieuws in de categorie ‘raar maar waar’. In de afgelopen 2 weken zijn namelijk 13 aangiftes binnengekomen van pistacheroof, laat de politie weten aan Nu.nl.

Pistachebendes

3 aangiftes kwamen uit Zeeland en 1 uit Rotterdam, maar de meeste nootjesdiefstallen vonden plaats in het oosten van het land. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat het gaat om een grote groep Roemenen die in wisselende samenstellingen pistachenoten meeneemt zonder te betalen.

Waarom de noten zo populair zijn is een raadsel. De politie denkt dat er een verhoogde vraag naar de noten is. Winkels hadden eerder namelijk te maken met bendes die babymelkpoeder stalen. Maar ook tandpasta en scheermesjes zijn altijd geliefd bij dieven.

Hongerige dieven

De pistachenoten worden waarschijnlijk niet allemaal door de dieven opgegeten, maar verkocht in het buitenland. Al dat hoeft niet per se. “Zo komen sommige gestolen goederen gewoon op de markt terecht”, aldus een politiewoordvoerder tegen Nu.nl.

Bron: Nu.nl.