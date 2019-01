Bereid je voor: het gaat morgen wederom sneeuwen

Pak die muts en handschoenen er maar weer bij: aankomende nacht trekt er vanuit Zeeland opnieuw een sneeuwfront over ons land.

Wie slim is, gaat dus extra vroeg de weg op – of werkt lekker een dag vanuit huis. Rond middernacht wordt de eerste sneeuw verwacht in Zeeland en Zuid-Limburg. Morgenochtend sneeuwt het in het midden en het zuiden van het land. Verwacht niet meteen een dik pak sneeuw: het blijft hoogstwaarschijnlijk bij zo’n 1 tot 3 centimeter.

Zou het blijven liggen?

Waar de meeste sneeuw gaat vallen? Dat blijft altijd gissen, maar de kans is groot dat het in het noorden op de meeste plekken mee zal vallen. In Limburg kan ook ’s middags nog een natte sneeuw- of regenbui vallen. Gisteren werden in verband met de verwachte sneeuwval al vluchten geannuleerd en reden er minder treinen. Uiteindelijk bleef de sneeuw op veel plekken niet liggen. Stiekem hopen we dat die sneeuw morgen wél een keer blijft liggen…

Bron: RTLnieuws.nl. Beeld: iStock