Laat de zon maar komen: zó bereid je je tuin voor op een hittegolf 

De temperaturen stijgen deze week naar boven de 25 graden en er is zelfs kans op een hittegolf. Daarom is het verstandig om je mooie tuin voor te bereiden op deze hitte.

Een hittegolf kan namelijk veel schade aanrichten in je tuin en dat is natuurlijk zonde. Gelukkig kun je de meeste schade voorkomen door alle planten goed voor te bereiden op dit extreme weer:

Kies de beste tijd om je planten water te geven

Wanneer er een droge periode aan komt, is het belangrijk om alle planten en het gazon voldoende water te geven. Maar doe dit niet midden op de dag, want in de zon verdampt het water snel en is er kans op bladverbranding. En wanneer je plant midden op de dag water krijgt, gaat deze wennen aan vocht op het warmste moment van de dag. Dit kan ervoor zorgen dat de plant het niet lang overleeft. Daarom is de beste tijdstip om te gieten of sproeien vroeg in de ochtend of juist in de avond.

Gebruik een gieter

Mocht je de planten toch water geven als de zon schijnt, gebruik dan wel een gieter. Door de planten met een gieter water te geven, kun je alleen het wortelgebied water geven. Dit is misschien wat meer werk, maar zeker de moeite waard om je tuin te beschermen. Wanneer je een slang gebruikt, is het vaak onvermijdelijk dat de bladeren nat worden. De zon kan de bladeren dan verbranden, waardoor ze dood gaan. Tijdens een hittegolf is het vooral belangrijk om het wortelgebied water te geven.

Bescherm je planten tegen direct zonlicht

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar veel mensen vergeten het: zet al je potplanten zoveel mogelijk uit de zon. Normaal gesproken is zon goed voor de plantjes, maar een brandende zon kan juist gevaarlijk zijn. De planten in de borders kun je helaas niet verplaatsen, daarom kan het slim zijn om een parasol of schaduwdoek te gebruiken om ze uit de zon te houden tijdens een hittegolf.

Voorzie je planten van een extra laagje

Wanneer de temperatuur stijgt, kan het helpen om een extra laagje potgrond of compost op de grond van de planten te leggen. Zo creëer je een isolatielaag waarmee je het vocht wat de plant nodig heeft, insluit. Ook kunnen oppervlakkige wortels verbranden in de volle zon, wat je door een extra laagje dus voorkomt.

