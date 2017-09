Deze beroepen zullen de komende 10 jaar waarschijnlijk verdwijnen

Er zijn in de loop der tijd al een hoop banen verdwenen (en ook weer bijgekomen). Wat dacht je van schillenboer of olieman? Ook nu zijn er een hoop beroepen die over 10 jaar waarschijnlijk niet meer bestaan. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Postbode

We sturen steeds minder kaartjes, waardoor postbodes tegenwoordig minder werk hebben. De kans is zelfs groot dat we post straks zélf bij een centraal ophaalpunt op moeten halen. Meteropnemer

Nu komt er vaak nog iemand langs om de meterstand op te nemen thuis, maar de meters van tegenwoordig worden steeds slimmer en kunnen straks automatisch de meterstand doorgeven, waardoor meteropnemers overbodig worden. Boer

Het beroep wordt steeds minder populair en tegelijkertijd wordt de landbouw steeds vaker geautomatiseerd. Straks zijn er nauwelijks nog mensen nodig om te ploegen, melken of oogsten. Journalist bij een papieren krant

Steeds meer mensen lezen het nieuws op het internet, waardoor de oplages van de dagbladen al jaren dalen. De kans is dan ook aanwezig dat er over 10 jaar niet of nauwelijks nog papieren kranten bestaan. Houthakker

Dit beroep wordt van twee kanten aangevallen: allereerst zijn er tegenwoordig veiligere (automatische) manieren om met een machine hout te hakken en daarnaast gebruiken we steeds minder papier, waardoor er minder bomen omgehakt hoeven te worden. Juwelier

Steeds vaker kopen we juwelen online. Daarnaast worden juwelen vaker geautomatiseerd geproduceerd, waardoor het ambacht van juwelenmaker langzaamaan verdwijnt. Volgens recente cijfers komen de “echte” juweliers nauwelijks nog aan een baan. Verzekeraar

Natuurlijk hebben we altijd verzekeringen nodig, maar die worden nauwelijks nog op maat voor jou gemaakt. Steeds vaker kun je complete pakketten aanschaffen met een paar klikken op de muis, zonder dat je een tussen- of contactpersoon hebt. Kleermaker

Wie laat er nu nog een pak of jurk op maat maken? Hoe mooi het ambacht van kleermaker ook is, feit blijft dat we onze kleding steeds vaker in de winkel en online kopen.

Staat jouw beroep erbij? Wij worden uiteraard een beetje benauwd dat volgens de voorspellingen (die overigens onderzocht zijn door CareerCast) het beroep van journalist ook op het punt van verdwijnen staat. Vaak blijkt echter dat bepaalde beroepen een nieuwe functie krijgen in de loop der tijd. Veel schrijvende journalisten kunnen bijvoorbeeld ook online terecht.

Een ander voorbeeld: waar parkeerwachters eerst de parkeerplaats beveiligden, controleren ze nu vaak of auto’s wel goed geparkeerd staan (en delen ze boetes uit als dit niet zo is). Moeten we ons dus zorgen maken? Wij denken van niet.

