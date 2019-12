Beslagen autoruiten? Zó laat je de condens uit je auto verdwijnen

Wanneer het buiten koud en nat is, kunnen je ramen beslaan als je in de auto stapt. Maar wat kun je dan het beste doen om de condens te verhelpen?

Het is belangrijk dat je met schone ruiten de weg opgaat. Ten eerste voor je eigen veiligheid, maar wist je dat je een fikse boete kunt krijgen voor rijden met beslagen ramen? Dit kost je maar liefst 230 euro.

Zo verhelp je condens op je autoramen:

Airco

Schakel de airconditioning in. Door de koude lucht moeten de ruiten binnen enkele momenten schoon trekken. Heeft je auto geen airconditioning? Zet dan de verwarming op de hoogste stand en vergeet niet de blazers op je vooruit te richten. Het helpt ook altijd om even met een doek of zeem de binnenkant van de ruiten schoon te vegen.

Bladeren

Helpt dit niet en blijven de ruiten beslagen? Controleer de motorruimte op bladeren. Wanneer bladeren zich ophopen onder de voorruit, kunnen ze de luchttoevoer belemmeren. Ook zou er een lek in de kachelradiator kunnen zitten. Dit moet je even bij de garage laten controleren.

Ontvochtiger

Blijf je last hebben van vochtproblemen? Gebruik dan een auto-ontvochtiger tegen beslagen ruiten en andere vochtproblemen. Dit is een speciaal kussentje, dat tot 400 ml aan vocht opneemt. De ontvochtiger trekt als een magneet het vocht aan uit de omgevingslucht en is herbruikbaar. Je kunt hem dan even laten drogen op de verwarming of in de magnetron stoppen.

Voorkomen is beter dan genezen. Met dít verrassende trucje heb je nooit meer last van beslagen ruiten:

