Zó kom je van die drang om te kopen-kopen-kopen af

Heb je last van een gat in je hand? Bespaargoeroe Renée Lamboo legt uit hoe zij van kopen naar kijken ging en helpt jou ook die kant op. Dat doet ze niet alleen deze week, de komende 4 weken gaan we samen geld besparen. Elke week vind je hier nieuwe tips en tricks van spaargoeroe Renée.

Als je me vroeger tegen was gekomen in een winkelstraat, kon je me herkennen aan tig tassen. Tasjes van kledingwinkels, van speelgoedwinkels, maar ook van die papieren kleine tasjes vol cosmeticaproducten. Ik kocht werkelijk alles wat los en vast zat. Verkopers waren amper begonnen aan hun verkooppraatje, of ik stond al af te rekenen. Terugkijkend snap ik er niks van. Ik ergerde me rot aan mijn volle huis. Ik was voortdurend aan het opruimen. Al die gekochte spullen terug op hun plek leggen. Toch bleef ik nieuwe dingen kopen.

Kopen, kopen, kopen

Een kleine 10 jaar geleden ging bij mij de knop om. Mijn relatie liep stuk en dat volle huis moest verkocht worden. Het was kredietcrisis en ik verloor op die manier veel geld. Even tussen jou en mij: het ging om ongeveer € 40.000,-. Dat moest allemaal terugbetaald worden aan de bank. Kopen, kopen, kopen was opeens geen optie meer. Ik had het geld gewoon niet. Ik vond mezelf in die tijd heel zielig. Nu denk ik: schop onder je kont, maar toen zag ik dat heel anders. Iedereen om me heen kocht, kocht, kocht en ik kon niet (meer) meedoen.