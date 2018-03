Dít zijn de 3 beste Airfryers volgens de beoordelingen op Fonq

Denk jij eraan om een Airfryer aan te schaffen om je frituurpan te vervangen? Je hebt ze in alle soorten en maten dus het beste model vinden, kan een flinke opdracht zijn. De ervaringen van anderen kunnen je daarbij helpen.

Een Airfryer heeft veel voordelen: je hoeft geen olie toe te voegen, je hebt minder last van nare geuren in huis en je kunt er veel verschillende gerechten in bereiden: van groenten tot vlees en snacks. Benieuwd welke Airfryer mensen op FonQ de beste vonden? Wij zochten het uit:

De best beoordeelde Airfryer zou volgens een van de beoordelingen eenvoudig te bedienen zijn: “Zonder handleiding kom je er al uit. Prima resultaat. Raad hem iedereen aan die van makkelijk, snel en gezond eten houdt met behoud van de goede smaak”, is er te lezen bij het product. Ook een andere gebruiker is fan: “Fantastisch apparaat, had ik al veel eerder moeten hebben. Geen frituurlucht, lekkere knapperige friet, afbakbroodjes in 3 min. klaar. Geweldig!”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock.