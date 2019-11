Dít bordspel is uitgeroepen tot het beste van 2019

Bordspellen worden anno 2019 nog massaal gespeeld. Gelukkig maar, want wat zouden we zonder monopoly en mens-erger-je-niet moeten?

Nog steeds hartstikke populair, maar er komen steeds weer nieuwe bordspellen op de markt. Deze week is het beste bordspel van 2019 uitgeroepen. Tromgeroffel…

Escape room

In de leeftijdscategorie van 18 jaar en ouder, is het bordspel Escape room the game: 2 players als winnaar uit de bus gekomen. Een zenuwslopend exemplaar, want je moet samen zo snel mogelijk puzzels oplossen en verborgen aanwijzingen vinden om te kunnen ontsnappen. En dat binnen 60 minuten. Modern toevoeginkje: je hebt voor dit spel een smartphone nodig, waar je de Escape room the game-app downloadt.

Lynx

In de andere leeftijdscategorieën, wonnen de spellen ZoomiZooz Klim Verken Boomhuis (0-3 jaar), Smart Farmer (4 en 5 jaar), Lynx (6 en 7 jaar), Newbury Spookschool (8 en 9 jaar), De Kwakzalvers van Kakelenburg (10 en 11 jaar) en Rolit (12 tot met 17 jaar).

Speelgoed van het jaar

Ieder jaar vindt de verkiezing van het speelgoed van het jaar plaats. Door een jury bestaande uit bloggers, journalisten, ontwikkelingspsychologen, speelgoedinkopers en spellendeskundigen, wordt een selectie gemaakt uit alle bordspellen die in dat jaar op de markt zijn gekomen. Vervolgens hakken consumenten, wij dus, de knoop door.

Dobbelstenen kwijt? Zo maak je nieuwe dobbelstenen in geval van nood:

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock