Waarom dít het beste cadeau is voor Vaderdag dit jaar

Ineens is het alweer daar: Vaderdag. Heb jij nog geen cadeautje en verkeer je in een lichte stresstoestand? Geen zorgen. Het ideale cadeau regel je namelijk nu nog met gemak en je raakt er gegarandeerd weer ontspannen van.

Dit jaar is het niet enkel Vaderdag, maar is er ook nog iets anders aan de hand: het is namelijk Wereld Yoga dag! Deze dag werd uitgeroepen door de Verenigde Naties om wereldwijd even stil te staan bij je fysieke en mentale gezondheid. En laat dát nou iets zijn wat je vader vast ook kan gebruiken.

Broga

Het klinkt in eerste instantie niet als de ultieme mannensport, maar vergis je niet. Er is namelijk zoiets als ‘broga’: yoga voor mannen! Dit is een stoerdere versie van yoga waarbij niet enkel flexibiliteit maar ook kracht nodig is!

Momentje samen

Geef je vader dan ook een yogacursus cadeau dit jaar, nu Vaderdag samenvalt met Wereld Yoga dag. Of leuker: zet vandaag een yogasessie voor jullie 2 op in de tuin. Het zonnetje is er al! Alleen nog een yogamat, sportoutfits en een online yogasessie. Ongetwijfeld zal je vader zich van zijn allerbeste kant laten zien en jou overtreffen qua lenigheid. Daarbij gunt het jullie een momentje met z’n 2 en kom je even helemaal tot rust. Daarbij kost het bijna niets en kun je het nog last-minute voor elkaar krijgen! Win-win toch?