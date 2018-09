Dít zijn de beste honden om je gezin te beschermen

Het liefst heb je een hond die hartstikke vriendelijk is, maar tegelijkertijd ook heel waaks en beschermend kan zijn. Met deze hondenrassen zit je in dit geval goed!

Akita

Eén ding is zeker: de Akita laat niet met zich spotten. Deze honden zijn volgzaam naar hun baasje toe, maar waaks en afstandelijk tegenover vreemden. Omdat de hond best overheersend kan zijn, is het belangrijk om hem op een duidelijke en consequente manier op te voeden.

Appenzeller Sennenhond

Deze Appenzeller Sennenhond kan erg goed met kinderen omgaan, en is wantrouwend naar vreemden toe. Ze hebben veel beweging nodig en zijn erg levendig, dus zorg ervoor dat je ze lekker veel laat rondrennen.

Bullmastiff

Als je op zoek bent naar een waakzame hond die lief is voor kinderen, dan zit je bij de Bullmastiff goed. Deze honden hebben een goede neus en zijn erg waakzaam. Ze zijn niet snel onder de indruk van iets en reageren bijna nooit extreem. Een Bullmastiff zet zijn gezin op nummer 1 en is heel beschermend naar kinderen toe.

Kaukasische owcharka (herdershond)

Deze honden zien er misschien heel lief en aaibaar uit, maar je wilt absoluut geen ruzie met ze krijgen. Ze weten precies hoe ze moeten reageren als iemand hun gezin bedreigt en zijn daarnaast ook erg zelfstandig. Ook gaan ze heel leuk met andere dieren om.

Dobermann

Met een Dobermann haal je niet alleen een waakhond in huis, maar ook een echte gezinshond. Het zijn sterke honden die erg intelligent zijn en vriendelijk. Voor hun gezin zijn ze extreem lief: ze willen het liefst de hele dag geknuffeld worden.

Estrela berghond

De Estrela berghond is zelfverzekerd, intelligent en waaks. Ze zijn erg geschikt voor kinderen en ook met andere honden kunnen zij goed overweg. Ze hebben wel een grote tuin nodig zodat ze lekker kunnen rennen.

De Grote Schnauzer

De Grote Schnauzer is een echte gezinshond én erg waaks. Hij is sterk en groot en komt aardig intimiderend over. Houd er wel rekening mee dat je de vacht van deze hond dagelijks moet borstelen om klitten te voorkomen.

Puli

Deze hond valt op door zijn bijzondere, schattige vacht. Maar schijn bedriegt: de Puli is namelijk dominant, waaks en erg moedig. Daarnaast zijn ze erg intelligent en trouw aan hun baasje. Naar vreemden zijn het echter wantrouwende honden.

Rottweiler

Rottweilers zijn altijd heel intimiderend naar vreemden toe, maar poeslief tegenover hun eigenaren. Het zijn grote en sterke honden die prima kunnen worden ingezet als waakhond. Ze zijn makkelijk te trainen en werken graag voor iemand. Dit hondenras vraagt wel om een consequente en strenge baas, omdat ze anders zelf de baas zullen spelen.

Amerikaanse Staffordshire terriër

De Amerikaanse Staffordshire terrier is moedig, zelfverzekerd, waaks, loyaal én betrouwbaar. Ze zijn lekker speels en kunnen af en toe en beetje onstuimig zijn. Ze worden regelmatig ingezet als blindengeleidehond, therapiehond en reddingshond.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock