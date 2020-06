Mooi én handig: dit zijn de 4 beste kamerplanten voor in je keuken

Kamerplanten zijn helemaal hip, zelfs in de keuken. Niet alleen om je keuken wat op te fleuren, maar ook omdat ze behoorlijk handig kunnen zijn.

Zo helpt de juiste plant je lucht te zuiveren, de productiviteit te verhogen of helpt je zelfs als je je per ongeluk verbrandt. Onmisbaar dus! En ze zijn ook nog eens heel makkelijk te onderhouden:

Deze klimop doet het heel goed binnenshuis als de plant genoeg zonlicht krijgt. Hij is ideaal voor in de keuken, omdat deze klimopplant de lucht helpt te zuiveren. Let wel op dat ‘ie buiten het bereik van katten en honden blijft, want de Engelse klimop is giftig voor hen.

Aloë Vera

Deze plant bevat veel vitamines en mineralen die geweldig zijn voor je huid. Dus door een Aloë Vera in je keuken te zetten, heb je 24/7 toegang tot de apotheek. Door deze plant vlakbij het fornuis te zetten, kan ie misschien van pas komen als je je de volgende keer per ongeluk verbrandt. Snij dan gewoon een stengel af, verwijder eventuele stekels langs de rand, snij het blad in de lengte door en verkoel je huid met de gel binnenin. Je voelt vrijwel direct de verkoelende effecten van de gel.

Graslelie

Ook deze plant is makkelijk te verzorgen en kan onder verschillende omstandigheden gedijen. Je kunt de graslelie overal in de keuken kwijt, van op het aanrecht tot bovenop de kast. Geef ‘m af en toe water en meer hoef je niet te doen. Deze plant is ideaal voor in de keuken, omdat het een geweldige natuurlijke luchtreiniger is. De graslelie helpt geurtjes, dampen en verontreinigende stoffen te verwijderen.

Basilicum

Bij deze plant hoeven we natuurlijk niet uit te leggen waarom ‘ie zo handig is in de keuken. Maar wist je dat basilicum de makkelijkste kruiden is die je zelf in je keuken kunt kweken? Zorg er in ieder geval voor dat-ie voldoende zon krijgt en niet van koude, tochtige plekken houdt.

Bron: The Kitchn. Beeld: iStock