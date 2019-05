Dít is de beste kleur voor een ontspannen sfeer in je huis

Om stress te verminderen wordt er vaak geadviseerd om uit te zoeken wat voor jou werkt. Dat verschilt van persoon tot persoon: mediteren, ademhalingsoefeningen, een rondje in de natuur lopen… of misschien wel deze kleur in je interieur toepassen.

Volgens een een onderzoek van de Britse papierproducent G.F. Smith en de Universiteit van Sussex zou marineblauw de meest ontspannende kleur zijn. Hiervoor hebben ze meer dan 26.000 mensen uit 100 landen ondervraagd en hun emoties of psychologische reacties bij verschillende kleuren gemeten.

Hartslag

Marineblauw kwam als winnaar uit de bus, gevolgd door turquoise en roze. Volgens Anna Franklin, professor psychologie aan de Universiteit van Sussex, is al vaker aangetoond dat deze ingetogen kleur de hartslag doet verlagen. Felle kleuren zoals geel wordt logischerwijze geassocieerd met energie.

De zee

Daarnaast doet donkerblauw mensen onbewust denken aan de oceaan of een sterrenhemel. En dat is natuurlijk een relaxte gedachte. Ook je hersenen zouden de kleur gemakkelijker kunnen verwerken.

Slaapkamer

Nu je dit weet, wil je vast deze ontspannende kleur toepassen in je slaapkamer. Een donkere kleur op je muur kan de ruimte verkleinen (en dit wil je vast niet), maar deze meubelen zijn daarentegen een érg goed en hip plan:

Bron: DailyMail. Beeld: iStock