Dít is het beste moment om een kerstboom te kopen

Veel mensen gaan pas na Sinterklaas nadenken over een kerstboom. Maar wanneer is eigenlijk echt het beste moment om een kerstboom te kopen?

Om te beginnen is het volgens de Amerikaanse traditie zo dat je de kerstboom pas op kerstavond neerzet, maar dat doen we allang niet meer. Stiekem vinden we zo’n boom in huis maar wat gezellig dus willen we ‘m zo lang mogelijk hebben staan.

Eind november

Wanneer je elk jaar een echte kerstboom koopt, kun je dat het beste zo vroeg mogelijk doen. Volgens een Amerikaanse expert koop je dan namelijk de beste boom. De meeste verkopers hakken hun bomen in de laatste 2 weken van november om. Het beste voor de boom is om ‘m zodra-ie omgehakt is in het water te zetten. Maar daar hebben lang niet alle verkopers de mogelijkheden voor. Daarom kun je beter zelf de boom wat eerder kopen en hem thuis in het water zetten. Je hoeft ‘m dan nog niet meteen in de woonkamer te zetten, maar dan weet je in ieder geval dat de kerstboom goed blijft doordat de boom in het water staat.

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.