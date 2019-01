Déze musical is volgens Nederlands publiek de beste van afgelopen jaar

Dol op musicals, maar nog geen idee waar het volgende uitje naartoe gaat? Dan is The Lion King wellicht een leuk idee. Deze musical werd woensdagavond door het Nederlandse publiek tot beste musical van afgelopen jaar.

The Lion King won de AD-publieksprijs tijdens de Musical Awards in de RAI. De jury heeft echter een andere favoriet. Zij verkozen Addams Family tot beste musical. Het is een Nederlandse bewerking van het origineel waarin een ‘normale’ jongen verliefd wordt op de dochter des huizes van de Addams familie. De hoofdrollen zijn voor onder meer Johnny Kraaijkamp jr. en Pia Douwes.

Advertentie

Brigitte Heitzer

Andere grote winnaars zijn Brigitte Heitzer en René van Kooten. Zij werden bekroond voor hun rol in Evita. Ze gingen er vandoor met respectievelijk de beste vrouwelijke – en beste mannelijke hoofdrol. De roadmovie-musical Selma Ann Louise van Plien van Bennekom, Bianca Krijgsman en Arjan Ederveen werd uitgeroepen tot beste kleine musical.

Zin gekregen in een musical? Goed nieuws: via ons bestel je de kaarten nu met hele fijne korting.

Disney's The Lion King Tweede kaart halve prijs Bestel nu!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP