De beste planten voor elke kamer in huis

Hoe fijn is het gevoel van thuiskomen in een huis vol met planten? Ze brengen niet alleen je kamer tot leven, ze zijn ook goed voor je gezondheid. Wij zetten voor jou op een rijtje waar je het beste welke plant kunt zetten.

In de badkamer: Aloë Vera

Aloë Vera staat bekend om haar luchtzuiverende werking. Het neemt vocht op, verwijderd bacteriën en werkt goed voor je geest, wat weer kalmerend werkt. Ideaal dus voor een vochtige plek als de badkamer. En nog een voordeel: geen paniek meer als je potje crème op is. Snij gewoon een klein stukje blad af en gebruik de gel in het blad als hydraterende crème.

In de slaapkamer: jasmijn

Jasmijn is een bloemige plant die elke slaapkamer doet opfleuren. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de geur van jasmijn je angsten onderdrukt en je slaappatroon verbetert. Perfect dus voor de moeilijke slapers.

In de woonkamer: Engelse klimop

In je woonkamer bevinden zich vooral meubels die veel stof aantrekken. Elke keer wanneer je de stofzuiger eroverheen hebt gehaald, lijkt-ie binnen een half uur weer onder het stof te zitten. Wat dacht je van een plant die stof en andere allergenen uit de lucht haalt? De Engelse klimop is hier erg geschikt voor.

Op het kantoor: goudpalm

Planten in je kantoorruimte verhogen niet alleen de sfeer, ze hebben ook nog eens positief effect op je productiviteit. Naast een betere concentratie, zou je door deze plant ook minder snel vermoeid raken. Ideaal dus wanneer je je aan een strakke planning wilt houden.

