Dít is de beste snackbar in jouw provincie

Een patatje met op de vrijdag- of zaterdagavond slaan we vaak niet over. Herkenbaar? Dan word je vast blij van het feit dat er een lijst is samengesteld met de beste snackbar per provincie.

Dat wordt soms een stukje omrijden, maar volgens missethoreca.nl is het de moeite waard.

Groningen

Family Winschoten, Winschoten

Friesland

De Canterlanden, Gytsjerk

Overijssel

Eetwinkel Sterk Langs De Lijn, Wierden

Drenthe

Plaza Westerbork, Westerbork

Gelderland

Eetwinkel Polly, Bemmel

Flevoland

Kwalitaria De Bolder, Urk

Utrecht

Kwalitaria Lekkerrr, Amersfoort

Noord-Holland

Snackhouse Lobo, Oudorp

Zuid-Holland

Plaza ’t Wapen van Stellendam, Stellendam

Brabant

Eetwinkel De Hollandsche Tuyn, Bergen op Zoom

Zeeland

Verhage Burgh-Haamstede, Burgh-Haamstede

Limburg

Snackpoint Zöstere, Susteren

De snackbars in Bemmel, Amersfoort en Bergen op Zoom kwamen het beste uit de test. Woon je in de buurt? Je weet dan wat je te wachten staat.

Bron: beautify.nl. Beeld: iStock