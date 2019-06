Dit is volgens een stewardess de beste tijd om te vliegen

Kijk jij nu al op tegen die vroege vlucht naar jouw zonnige vakantiebestemming? Volgens een stewardess moet je juist blij zijn als jouw vlucht voor dag en dauw vertrekt.

Wanneer je een beetje betaalbaar wil vliegen kom je al snel op vluchten uit die of heel vroeg of heel laat op de dag vertrekken. Heb jij zo’n vroege ochtendvlucht te pakken? Dat wordt even doorbijten wanneer de wekker gaat, maar volgens een Amerikaanse stewardess is dit juist een heel slimme keuze.

Advertentie

Ochtendvluchten

Bij deze vluchten heb je namelijk de laagste kans op vertraging. Onder andere doordat je geen last hebt vluchten eerder op de dag vertraagd waren. De stewardess Stella Connolly vertelde aan NBC News: “Ochtendvluchten zijn de beste vluchten omdat ze bijna altijd op tijd zijn. Gedurende de dag is de kans op vertraging door een sneeuwbaleffect groter. Ik raad daarom altijd aan om vroeg te vliegen.”

Schoonmaken

Daarnaast is er nog een voordeel: de vliegtuigen zijn schoner. ’s Ochtends worden de vliegtuigen volgens de stewardess namelijk grondiger schoongemaakt dan tussen de vluchten door. Dat maakt het misschien toch iets makkelijker om je wekker op de dag van vertrek op 02:00 te zetten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Prima.co.uk. Beeld: iStock.