De 5 beste tips om kreukels in je kleding te voorkomen én te verhelpen

Ben je dolblij met je nieuwe jurk of blouse, maar vind je het zo jammer dat-ie in no-time vol kreukels zit? Dan heb je vast iets aan deze tips.

Want het is natuurlijk zonde als je die hippe blouse of dat leuke midi-jurkje daardoor minder draagt. Daarom hebben we op een rijtje gezet wat je het beste kunt doen om ervoor te zorgen dat je geen kreukels krijgt in kleding:

Grote kans dat je alles tegenwoordig op internet opzoekt, maar bij het wassen en strijken van je kleding is het slimmer om het label aan de binnenkant van het kledingstuk te controleren. Sommige kledingstukken kunnen namelijk niet goed tegen hitte, waardoor de stof gaat krimpen en er juist sneller kreukels ontstaan.

2. Oververhit je kleding niet met een strijkijzer

Het kan soms gebeuren dat je tijdens het strijken 1 bepaalde kreukel er maar niet uit krijgt. Je zet het strijkijzer maar wat hoger, want dat werkt meestal wel. Pas hiermee op, want niet alle kledingstukken kunnen goed tegen hitte. Een hogere ijzertemperatuur kan er dan voor zorgen dat je jurk, shirt of blouse smelt of verbrandt.

3. Stoom je kleding

Wanneer je je kleding stoomt, heb je vaak langer plezier van je kreukvrije kleding dan wanneer je ze strijkt. Mocht je geen stoommachine hebben? Hang je kleding dan gewoon in de badkamer terwijl je doucht. Dit is een effectieve optie wanneer je kleding in een mum van tijd kreukvrij moet zijn. Ook op vakantie is deze tip heel handig, want dan heb je meestal geen strijkijzer in de buurt.

4. Haal je kleding gelijk uit de droger

De meeste kreukels ontstaan in de droger, wanneer je kleding in de warmte droogt. Vooral als je de kleding een lange tijd in de droger laat liggen, want dan gaat de stof de verfrommelde vorm aannemen. Om kreukels te voorkomen, kun je daarom het beste je droger goed in de gaten houden. Schud het kledingstuk goed als je ’t eruit haalt en hang het gelijk op om harde kreukels te voorkomen.

5. Hang je kleding niet over een stoel

Hang je kleding in ieder geval niet over stoel om te drogen of om kreukels tegen te gaan. Het is belangrijk voor kleding om te ademen en dat kan het niet als het over een stoel hangt. Bovendien neemt het de vorm van de stoel aan en ontstaat er alsnog een grote kreukel.

Extra tip: zo strijk je kreukels véél sneller weg:

Bron: Well+Good. Beeld: iStock