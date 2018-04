Déze twee items verkopen het beste op de vrijmarkt tijdens Koningsdag

Wie zijn garage leeg heeft gehaald en de zolder geplunderd om oude spulletjes aan de man te brengen op de vrijmarkt… Kan slim rekening houden met deze tips.

Want op een vrijmarkt verkopen boeken en speelgoed het meest.

Kinderspullen

Dat komt omdat ze relatief minder kosten op een vrijmarkt en mensen juist voor deze items naar de markt komen.

Verkopers verwachten ongeveer 92 euro per persoon te verdienen aan het verkopen van hun spullen. Daar moet je wel heeel veel boeken voor verkopen natuurlijk. Maar heb je nog wat gelezen romans in je kast liggen of een oude Duplo-set waar nooit meer mee wordt gespeeld? Grijp dan je kans.

Overdaad schaadt

En wat je beter niet kunt doen? Teveel spullen neerleggen. Als je bij je kraampje of op je kleedje een te breed scala aan producten hebt, dan leidt dat juist mensen weer af. De kans is groter dat ze doorlopen, omdat ze door de bomen het bos niet meer zien. En wat sowieso niet verkoopt? Heel erg duidelijk gebruikte spullen, zoals een matras of pan. Ook babyflesjes, maxi-cosi’s of motorhelmen zijn niet bepaald een succes op de markt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: NOS. Beeld: iStock