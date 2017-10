Deze winkelketen is uitgeroepen tot de beste van Nederland

Koopjesjagen doen we maar wat graag in Nederland. Dat blijkt ook wel weer uit de winkel die tot beste is uitgeroepen.

Maar liefst 590.000 van de consumerende Nederlanders, wij dus, gaven hun mening in deze wedstrijd georganiseerd door ABN Amro. Tromgeroffel…

Libelle’s Bastiaan was bij de opening van Hudson’s Bay in Amsterdam. Wordt het beter dan V&D? Check bovenstaande vlog, waarin Bastiaan onder anderen Doutzen Kroes en Chantal Janzen spreekt.

Action

Ja hoor, de beste winkelketen van Nederland is wéér Action, voor het 4e jaar op rij. Waarom? Nou, Action vult de ketens constant aan met nieuwe spullen én houdt de prijzen laag. En dat vinden we fijn. “Ik denk dat Action nu precies op de juiste golflengte zit van wat de klanten willen en eisen van deze prijsbreker”, verklaart Frank Quix, een van de organisatoren van de prijsuitreiking.

En Hema dan?

Action spant dus al 4 jaar de kroon. Hiervoor waren Ikea, Hema, Mediamarkt, Ici Paris XL, Intratuin, Paradigit en de Keurslager de toppers.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: NOS, ABN Amro Retailer of the Year. Beeld: iStock