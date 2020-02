Waarom je straks misschien moet betalen om belastingaangifte te doen

De Belastingdienst maakt zich er niet bepaald geliefder op. Waar ondernemers sinds februari al moeten betalen om belastingaangifte te kunnen, zou dit in de toekomst voor burgers ook zo kunnen zijn.

Volgens minister Raymon Knops van Binnenlandse Zaken moeten Nederlanders er zeker rekening mee houden dat het doen van een aangifte straks geld gaat kosten.

45 euro

Ondernemers moeten sinds februari betalen om in te loggen in het aangiftesysteem van de fiscus, dit kost hen zo’n 45 euro. Op een vraag van Kamerlid Jan Middendorp (VVD) of dit in de toekomst wellicht ook voor burgers zal gelden, zegt de minister: “Ik kan niet uitsluiten wat er in de toekomst gebeurt.”

Net als identiteitskaart

Het nieuwe systeem kost geld, wat volgens Knops doorberekend moet worden aan de gebruikers. Hij vergelijkt het met de identiteitskaart, waar we ook voor moeten betalen. “Gratis bestaat niet”, aldus de minister. “Er moet nu al betaald worden voor bepaalde middelen.”

“Niet op korte termijn”

Toch lijkt het erop dat we ons voorlopig nog geen zorgen hoeven te maken. Knops: “Ik ga niet zeggen dat er tarieven in rekening worden gebracht voor burgers. Ik zie dat niet op korte termijn.”

Bron: RTL Z. Beeld: iStock