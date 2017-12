Passie, vriendschap, trouw: dít betekent de kleur van een boeket

De een houdt meer van rode rozen, terwijl de andere het liefste een paar grote zonnebloemen krijgt van de visite. Maar wist je ook dat elke kleur boeket een bepaalde betekenis heeft?

Rood



Wellicht niet heel verrassend: rode bloemen staan symbool voor de liefde. De passionele, hartstochtelijke variant wel te verstaan. Levenskracht, zwoelheid en verleiding, maar ook daadkracht en stijl beeld je het beste uit met een boeket rode bloemen.

Roze



Is ook een symbool voor de liefde, maar dan de romantische, tedere soort. Roze bloemen kunnen ook tederheid en onschuld betekenen en worden ook wel gegeven als teken van blijdschap en bij een geboorte.

Wit



Fris, helder en rein. Net als bij rode bloemen kun je de betekenis van een wit boeket al wel een beetje uittekenen. De kleur is overigens niet voorbehouden aan de pure jonkvrouwen van weleer; ook vroomheid en eenvoud worden ermee gesymboliseerd. En met een witte bloemenkrans zit je op grote gebeurtenissen altijd veilig, of het nou om een huwelijk of een begrafenis gaat.

Geel



Een boeket met overwegend gele bloemen kun je prima aan iemand geven die je energiek en actief vindt. Het staat ook voor een nieuw begin – denk maar aan het gele lentezonnetje – en het daarbij horende optimisme.

Oranje



Vitaliteit, energie, warmte en extravertie. Dat geef je met een bos oranje bloemen. Als je van je geliefde een boeket met oranje bloemen krijgt, dan hoef je ook niet te simmen: de kleur staat eveneens voor erotiek.

Blauw



Dit is de kleur van Maria en staat daarom voor reinheid, eeuwigheid en trouw. Op een minder vrolijke noot: de kleur kan ook melancholie uitdrukken – iets om over na te denken als je de kleur van een ex-geliefde krijgt.

Paars



Hoe mooi ze ook zijn, paarse bloemen zijn niet erg vrolijk. Ze symboliseren waardigheid, ernst, rouw en een (hogere) macht. Nog iets minder vrolijk: als gever straal je er – schijnbaar – onderdanigheid mee uit.

Groen

Vergeet vooral ook de groene opvulling niet! Niet alleen ziet je boeket er een stuk voller en chiquer door uit, groen betekent ook nog eens vrede, welvaart, hoop én vruchtbaarheid. Wie wil dat nou niet krijgen 😉

Iedere dag de leukste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor een van onze gratis nieuwsbrieven!

Bron: Fleurop, Bloemenatelier Jan van der Heijden. Beeld: iStock