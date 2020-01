Dít betekent het als je hond z'n poot op je schoot legt

Hondenbaasjes zullen het wel herkennen dat hun trouwe viervoeter regelmatig hun poot bij hen op schoot legt. Maar waarom doen honden dat eigenlijk?

Je moet er maar eens op letten: de meeste honden leggen een paar keer per dag hun poot bij je op schoot. Betekent dit dat hij iets van je wil? Of laat je viervoeter daarmee weten dat ‘ie om je geeft?

Communiceren

Wat zou het handig zijn als honden gewoon konden praten, maar helaas. Daarom is het belangrijk dat je hun lichaamstaal leert te herkennen. Zo weet je precies wat je hond nodig heeft. Honden gebruiken vaak hun poten om met jou te communiceren. Wanneer hij z’n poot op je schoot legt kan dat dan ook verschillende dingen betekenen.

Honger

Ten eerste kan het betekenen dat je hond aandacht wil. Als je ergens heel druk mee bezig bent en dus even geen tijd hebt voor je huisdier, kan het pootje aangeven van ‘hé, ik ben er ook nog’. Mocht dat niet het geval zijn. dan kan het ook betekenen dat je hond honger heeft. Wellicht is het tijd om ‘m te voeden. Honden weten namelijk precies wanneer ze eten (horen) te krijgen. Maar geef hem in dat geval niet gelijk z’n zin. Wanneer een hond doorheeft dat als ‘ie z’n poot bij jou op schoot legt, eten krijgt, gaat hij dat natuurlijk iedere keer doen. Zo slim zijn ze wel.

Positieve aandacht

Krijgt je trouwe viervoeter genoeg aandacht en is het geen etenstijd? Dan is het verstandig om even te kijken of je hond misschien gestrest is. Kijk goed naar de rest van zijn lichaamstaal. Misschien zit hij niet lekker in z’n vel en wil hij getroost worden. In dat geval kun je je hond beter afleiding en positieve aandacht geven en met hem gaan wandelen of spelen. Legt ‘ie z’n poot op je wanneer je je hond aait? Dan wil hij gewoon even laten weten dat hij het fijn vindt om geaaid te worden en om je geeft.

