Tuurlijk, we weten allemaal dat het beter is om achter een bureau of aan een tafel te werken, maar soms is het ook gewoon fijn om ’s ochtends lekker in bed te blijven liggen en een dag vanuit je slaapkamer te werken. Toch kun je dit beter niet doen, zo blijkt.

Het is namelijk niet alleen slecht voor je rug, maar heeft ook nog de nodige gevolgen voor je mentale gezondheid.

Psycholoog Brian Wind legt aan de website The Ladders uit waarom je beter niet vanuit je slaapkamer kunt werken. “Onbewust ga je je slaapkamer associëren met wakker en alert zijn. Zeker als je het moeilijk vindt om werk en privé gescheiden te houden, is het geen goed idee om te gaan werken vanuit de plek waar je ook slaapt.” Wanneer je dit wél doet, is de kans groot dat het langer duurt voordat je in slaap komt en dat je nog urenlang ligt te piekeren.

Slecht voor productiviteit

En dat is niet de enige reden om niet in je slaapkamer te gaan werken. Het is namelijk ook net iets té verleidelijk om even snel een dutje te doen in je bed, aangezien je er toch al bent. En dat gaat natuurlijk ten koste van je productiviteit. Zeker als je een slechte nacht hebt gehad, kun je je beter gewoon douchen, aankleden en in je woonkamer of werkkamer gaan werken. Anders zit je de hele dag naar je bed te verlangen.

Wat als het niet anders kan?

Maar wat nu als je je bureau in je slaapkamer hebt staan en simpelweg geen andere ruimte in je huis hebt om te werken? In zo’n geval is het belangrijk om goed de grens tussen werk en privé te bewaken. Maak dan bijvoorbeeld voordat je aan de slag gaat en in je pauze een wandeling, zodat je er ook even ‘uit’ bent. Ga ook niet op je bed zitten of liggen werken, maar blijf gewoon netjes achter je bureau. En berg je laptop aan het einde van de dag weer netjes op en probeer ’s avonds in je woonkamer te gaan zitten en pas terug te komen als je gaat slapen.

Thuiswerken met kinderen? Gezinsvlogger Doortje heeft een paar fijne tips:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Ladders. Beeld: Getty