Bewezen: dít is de grootste afknapper in een relatie

In een relatie doe je natuurlijk je best om de ander te accepteren zoals hij is. Niemand is perfect, dus zo nu en dan moet je sommige dingen maar door de vingers zien. Toch blijkt er één ding te zijn waar zowel mannen als vrouwen echt niet tegen kunnen in een relatie.

Onderzoeksbureau YouGov vroeg Britse mannen en vrouwen welke eigenschappen hen het meest tegenstaan bij hun partner. En wat blijkt? Een andere opvatting over schoonmaken staat met stipt op nummer 1.

Niet netjes

De respondenten konden kiezen uit een lijst met dertig opties, zoals een verschil in libido of wereldwijsheid. Uiteindelijk gaf maar liefst 71 procent aan dat ze het meest moeite hebben met iemand die minder netjes is dan zijzelf.

Geen respect

Volgens datingcoach Jo Barnett is netheid niet voor niets een echte dealbreaker. ‘Als de een steeds het huis schoonmaakt en alles opruimt, terwijl de ander er een bende van maakt, dan kan het aanvoelen alsof de ander geen respect heeft een egoïstisch is. Of zoiets uiteindelijk een probleem kan worden binnen een relatie hangt af van de waarde die iemand hecht aan de rommel van de partner.’

Compromis

Is jouw partner ook een echte sloddervos? Dan kun je volgens Barnett het beste het gesprek met hem aangaan en hem niet bekritiseren. ‘Dit kan echt je relatie redden. Probeer een compromis te vinden waar jullie allebei mee kunnen leven.’

Andere ergernissen

Slordigheid is niet het enige waar de respondenten zich aan ergeren. Zo bleek een lagere intelligentie, verschil in geloofsovertuiging, politieke standpunten en fysieke activiteiten ook een echte dealbreaker zijn. Een partner die meer verdient, grappiger is en meer georganiseerd bleek daarentegen totaal geen probleem te zijn.

Bron: The Independent. Beeld: iStock