Bewezen: het vroegtijdig neerzetten van je kerstboom maakt je écht gelukkiger

Is het bij jou ook elk jaar weer een strijd wanneer je de kerstboom mag neerzetten? Dan heb je vanaf nu een goed excuus om je zin door te drijven: onderzoek toont namelijk aan dat het vroegtijdig optuigen van je kerstboom écht gelukkiger maakt.

Je hoeft dus niet meer te wachten tot Sinterklaas het land uit is…

Nostalgie

Volgens psychoanalyticus Steve McKeown speelt nostalgie een belangrijke rol in het geluksgevoel dat we ervaren bij het optuigen van de kerstboom. “We leven in een stressvolle wereld en gaan daarom graag op zoek naar kleine gelukjes. Kerstversiering maakte ons als kind altijd heel gelukkig en ook nu roept het nog steeds sterke gevoelens en vrolijke herinneringen uit onze kindertijd op,” aldus Steve. “Kerstdecoratie vormt dus een soort van houvast en doet ons opnieuw hunkeren naar die mooie momenten. Het vroeg ophangen van kerstdecoraties verhoogt de opwinding, waardoor we gelukkiger worden.”

Terug naar je jeugd

Ook psychotherapeut Amy Morin kan zich in deze verklaring vinden. “De feestperiode roept een gevoel van nostalgie op. Nostalgie helpt mensen met hun persoonlijke verleden te verbinden en het helpt hen hun identiteit te begrijpen. Voor veel mensen is het vervroegd ophangen van de kerstdecoratie een manier om voor even opnieuw te verbinden met hun jeugd. Misschien zijn de feestdagen wel een herinnering naar een periode wanneer een oude geliefde nog leefde. Of herinnert de kerstboom je er aan hoe het voelde toen je nog in de kerstman geloofde.”

Oftewel: je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het optuigen van de kerstboom!

Bron: Flair.be. Beeld: iStock