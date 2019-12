Bewezen: honden kunnen écht tellen

Onderzoekers van de Emory University vroegen het zich af: kunnen honden nou echt tellen? Dat hebben ze onderzocht en het antwoord is: ja, honden hebben écht het vermogen om te tellen.

Cognitief psycholoog Lauren Aulet legt uit hoe dit zit: “We zijn terug naar de bron gegaan door de hersenen van honden te bestuderen. Zo kregen we een direct inzicht in wat er met hun neuronen gebeurde als ze verschillende aantallen stippen te zien kregen.”

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek gingen 11 honden in een MRI-scanner en kregen ze stippen te zien. Al snel werd duidelijk dat delen van de hersenen veel sterker oplichtten als de ratio van de veranderende stippen groter was. Als alleen het formaat van de stippen veranderden of de positie, reageerden de honden niet hetzelfde.

Evolutionair mechanisme

De onderzoekers concluderen hieruit dat de hersenen van de honden specifiek reageerden op de verandering in hoeveelheid. Het hersendeel waarom het gaat, is hetzelfde hersendeel waar mensen informatie over getallen mee verwerken. “Dat duidt erop dat het vermogen om te tellen een heel oud evolutionair mechanisme is. Het was vermoedelijk handig bij het zoeken naar voedsel”, aldus de onderzoekers. Hoe oud precies? Volgens de onderzoekers bestaat het hersengebied dat verbonden is met tellen bij hondensoorten al sinds zo’n 90 tot 100 miljoen jaar geleden.

