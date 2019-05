Bewezen: vrouwen presteren beter in een warmer kantoor

Krijg jij altijd maar met moeite de verwarming een graadje hoger op kantoor? Dan heb je vanaf nu een goed excuus om je collega’s de mond te snoeren: vrouwen blijken namelijk beter te presteren in een warmer kantoor.

De hersenen van vrouwen werken beter bij hogere temperaturen, terwijl mannen juist productiever zijn in koelere omgeving. Dat blijkt uit een nieuwe studie die in vakblad PLOS One verscheen.

Advertentie

Wiskundige en verbale taken

Duitse onderzoekers lieten 500 mannen en vrouwen meerdere taken uitvoeren bij verschillende temperaturen. Bij hogere temperaturen presteerden vrouwen beter op wiskundige en verbale taken, terwijl het omgekeerde gold voor mannen. Bij vrouwen was het verschil echter aanzienlijk groter: zij haalden fors hogere scores in een warmere omgeving.

Productiever

“Onze bevindingen tonen aan dat in kantoren waar zowel mannen als vrouwen werken de productiviteit omhoog kan gaan door de thermostaat hoger te zetten,” aldus de onderzoekers. Mocht je het vaak koud hebben op kantoor, heb je dus vanaf nu een goed excuus om de verwarming lekker hoog te zetten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: The Guardian. Beeld: iStock