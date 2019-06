Bij de Ikea kun je nu de woonkamer van dít bekende Friends-personage scoren

Heb jij altijd al een woonkamer willen wonen zoals die van Monica uit ‘Friends’? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Ikea heeft namelijk een aantal van de meest herkenbare ruimtes uit de televisiegeschiedenis tot leven gewekt, inclusief de woonkamer van Monica.

De Zweedse meubelketen deed dit speciaal voor hun nieuwe Real Life-collectie. Naast de Friends-woonkamer, kun je ook de woonkamer van The Simpsons en Stranger Things kopen.

Kamer voor vrienden

De woonkamer van Monica heeft de naam ‘Kamer voor vrienden’ gekregen. Ikea maakte een exacte kopie van haar appartement, inclusief dezelfde kussen, plaids en tapijt. ‘Mix en match stijlen, gooi er kleur bij, zorg voor comfort. En geniet van je meest favoriete personen op aarde’, zo schrijft de meubelgigant over de ‘Friends’-ruimte.

Nederland

Hoewel de volledige namaak-serie op dit moment alleen nog maar verkrijgbaar is in de Verenigde Arabische Emiraten, hebben wij een leuke tip voor je. Als je heel goed kijkt bevat de woonkamer namelijk een aantal meubels en decoratiestukken die je ook gewoon in Nederland kunt scoren.

Bron: Ikea. Beeld: Getty, Ikea