Bij déze budgetwinkel kun je nu een adventskalender voor je kat kopen

Het duurt natuurlijk nog wel even voordat het kerst is, maar stiekem vinden we de voorpret minstens net zo leuk! Om ervoor te zorgen dat het ook je kat deze kerst aan niks ontbreekt, heeft één van de bekendste budgetwinkels van Nederland nu een wel heel leuk product in de schappen liggen.

De Action verkoopt namelijk adventskalenders speciaal voor katten. Zo kun je samen met je favoriete viervoeter aftellen naar de gezelligste periode van het jaar.

De adventskalender ligt momenteel al in de schappen en is beschikbaar in verschillende varianten. Achter elk deurtje zit een lekkere snack voor jouw kat verstopt zodat je ‘m in december lekker kunt verwennen. De kalender ziet er niet alleen hartstikke feestelijk uit, maar heeft ook nog eens een leuke prijs: je betaalt er namelijk slechts 3,89 voor!

