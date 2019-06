In je eentje op het water dobberen is natuurlijk hartstikke relaxed, maar soms kan het ook een tikkeltje ongezellig zijn. Daarom komt de Lidl nu met een uitgebreidere versie van het luchtbed: een lounge eiland voor maar liefst 6 personen!

Zo kun je voortaan gezellig met je vrienden (of familie) heerlijk op het water relaxen.

Advertentie

Zitgedeelte én liggedeelte

Het lounge eiland is in opgeblazen toestand 274 x 389 x 73 cm groot en kan maximaal 540 kg aan. Voor wie wil zitten is er aan één kant een zitgedeelte waar je 4 personen kwijt kunt, en aan de andere kant heb je twee liggedeeltes met wat hogere rugleuningen voor mensen die even lekker willen zonnen.

Koele drankjes

Mocht je bang zijn om te verbranden, dan kun je het afneembare zonnedak vastklikken, zodat je nog extra tegen de zon bent beschermd. Het lounge eiland bevat ook nog eens een koelvak, inclusief koeltas voor je drankjes. Verder zijn er 6 bekerhouders en heeft het eiland handgrepen aan de zijkant om weer makkelijk uit het water te kunnen klimmen.

Prijskaartje

Lijkt dit Tropical Breeze eiland jou wel wat? Dan kun je ‘m nu voor 159,99 euro in de webshop van de Lidl scoren. Je krijgt er ook meteen een reparatieset voor het geval je iets té enthousiast met het eiland omgaat.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Lidl. Beeld: iStock, Lidl