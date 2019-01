Bij déze vliegmaatschappijen heb je de minste kans op vertraging

Vertragingen zijn nooit leuk, maar wanneer je in een vliegtuig zit of op het vliegveld bent, is het pas echt vervelend. Maar bij welke vliegmaatschappijen heb je nu de minste kans op vertraging?

Databureau Statista maakte een top 10 van de meest punctuele vliegmaatschappijen.

Advertentie

Nederlandse maatschappij

En wat blijkt? Onze eigen KLM staat in de top 10! Weliswaar op de tiende plaats, maar best een prestatie als je ziet welke maatschappijen er nog meer in het lijstje staan. Copa Airlines blijkt het minst vaak last te hebben van vertragingen, gevolgd door airBaltic en Hong Kong Airlines:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Business Insider. Beeld: Statista/iStock