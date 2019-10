Bij Hema kun je nu kerstballen in de vorm van een tompouce of rookworst kopen

Je kerstboom volhangen met ballen en strikjes? Dat is een beetje ouderwets. Tegenwoordig hang je natuurlijk tompouces en rookworsten in je boom.

Tenminste, als het aan de Hema ligt dan.

Advertentie

Friet in je tak

De winkel verkoopt dit jaar kerstballen in bijzondere vormen. Denk aan rookworsten en tompouces, die kenmerkend zijn voor de keten, maar ook aan stroopwafels, hamburgers, tijgers, hot dogs en schaatsen. Of een puntzak friet: hoe leuk is dat? Voor 2 euro scoor je al een geweldig originele kerstbal – ook een gezellig cadeau voor een ander.

Scoor hier de leukste items voor de feestdagen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Hema. Beeld: iStock