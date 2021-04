Red de bijen: deze bloemen en planten kun je het beste wegzetten

Het aantal bijen in Nederland daalt in snel tempo. Dat is verontrustend nieuws, want bijen zijn verantwoordelijk voor zo’n tachtig procent van de bestuiving van eetbare gewassen. Door bepaalde bloemen te planten, kun je de bijen een handje helpen.

Van de 359 bijensoorten die ooit in Nederland voorkwamen, staat meer dan de helft op de lijst van bedreigde soorten en er zijn al 46 verdwenen. Onder andere gebrek aan voedsel is een oorzaak hiervan. Door de intensieve landbouw en verstedelijking zijn er minder (verschillende) bloemen.

Nectar en stuifmeel

Zet daarom bloemen in de tuin of op het balkon waar wilde bijen en honingbijen op afkomen. Kies het liefste bloemen of planten die in verschillende maanden bloeien: bijen hebben namelijk van het voorjaar tot in de herfst bloeiende planten nodig. Houd ook rekening met verschillende soorten planten. Bijen en hommels hebben namelijk nectar én stuifmeel nodig om te overleven. Uit stuifmeel halen ze hun eiwitten, mineralen en vitamines. Met nectar vullen ze hun energiepeil aan, en honingbijen maken van de nectar honing.