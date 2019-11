Vogels in de winter bijvoeren? Gebruik géén plastic netjes

Nu de temperatuur buiten daalt, wordt het voor de vogels lastiger om voedsel te vinden. Om de vogels een handje te helpen, hangen veel mensen vogelvoer op in de tuin of op het balkon. Hartstikke goed…

Maar pas op met de vetbollen.

Advertentie

Plastic

Vogels zijn in de winter heel blij met extra vogelvoer in je tuin, maar pas goed op met vetballen voor mezen met pinda’s. Deze vetballen zitten namelijk in plastic nestjes en dit levert een gevaar op voor vogels.

Dierenleed

Op Facebook deelt Zwerfinator een heftig filmpje. “Als je vogels bijvoert in de winter gebruik dan geen plastic netjes. We vinden ze overal als zwerfafval en ze veroorzaken plastic vervuiling en dierenleed. En het kan nog erger. Zoals dit.” In het filmpje is te zien hoe een meeuw een vetbol pakt en ‘m in één keer met netje en al naar binnen schrokt.

Zielig

De meeuw is niet het enige dier voor wie zo’n vetbol met plastic netje gevaarlijk kan zijn. Vogels kunnen met hun kopje of pootjes vast komen te zitten en muizen kunnen zichzelf er per ongeluk aan ophangen. En daar komt nog bij dat al die netjes als zwerfafval in de natuur terechtkomen. Haal het netje dus van het voer af, vóórdat dat je het aan de vogels geeft.

Afvalvrij

Er bestaan genoeg afvalvrije manieren om vogels bij te voeren in de winter. Zo kun je pinda’s prima los in de tuin leggen of aanbieden in een hangende voersilo. Voor vetbollen zijn er metalen houders te koop en je kunt natuurlijk ook alles los in een voederhuisje leggen.

Op zoek naar afvalvrije manieren om vogels te voeren? Deze voedersilo kan een mooie oplossing zijn:

Zó help je de vogels in je tuin de winter door:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Zwerfinator. Beeld: iStock