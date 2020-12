Kijk even naar buiten vanavond: bijzonder veel vallende sterren te zien

Nog nooit een vallende ster gezien? Dan kan het zomaar eens zijn dat het vandaag je geluksdag is. Want in de nacht van zondag op maandag zijn bijzonder veel vallende sterren te zien. En het weer is ook nog eens vrij gunstig om de sterren daadwerkelijk te zien, meld Weeronline.

Het kan zelfs oplopen tot wel 100 vallende sterren per uur.

Oosten van het land

De sterren komen van de Geminiden en vooral in het oosten van Nederland is de kans het grootst om deze te spotten. Want helaas raakt het zondagavond op steeds meer plekken bewolkt, waardoor we dit prachtige natuurverschijnsel niet overal kunnen zien.