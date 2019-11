Dat werd tijd: geen lawaai meer met deze bijzondere glasbakken

Het geeft altijd een groot kabaal: glas in de glasbak gooien. Dat is nu verleden tijd. De eerste gemeente is overgestapt op glasbakken met geluiddempers.

In de gemeente Nieuwegein werden de omwonenden gek van het lawaai van de glasbak. Daarom zijn nu de 15 jaar oude glasbakken vervangen voor nieuwe exemplaren mét geluiddempend materiaal.

Noppenschuim

Waar de glazen flessen en potten voorheen op metaal terechtkwamen, vallen ze nu op geluidwerend noppenschuim met een onderkant van rubber. In het midden van de nieuwe glasbakken zitten 2 extra kleppen die de snelheid van het vallende glas remmen. Nog een voordeel aan de bakken: er past meer in. Ging er in de oude bakken zo’n 3000 liter glas, past er nu 5000 liter glas in.

Nieuwe technologie

Een grote verbetering ten opzichte van de vorige bakken dus. Volgens afvalbakkenleverancier Maatman kan het nog beter. De glasbakken zijn namelijk nog niet 100 procent stil. “Het geluid is al een stuk minder hard, maar helemaal stil is het nog niet. We blijven kijken wat er nog beter kan en werken met nieuwe technologie aan de containers.”

Bron: NOS. Beeld: ANP