Deze 7 bijzondere kamerplanten wil jij wel in je huis hebben

Voor als je niet weet in welke planten je moet investeren: deze bijzondere kamerplanten fleuren je huis gegarandeerd op.

Is je verzameling als echte plantlady toe aan uitbreiding? Denk eens aan hertshoornvaren of de rubberplant. Afijn, je moet maar gewoon even kijken:

Advertentie

Caryota Mitis

We trappen af met de vissenstaartpalm of Caryota Mitis. De naam dankt-ie – zoals je waarschijnlijk al verwacht – aan zijn aparte bladeren. De palm komt oorspronkelijk uit Azië en kan tot 1,5 meter groot kan worden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Viennese Jungle (@viennesejungle)

Dolphin Succulents

We zeggen maar alvast: deze zeldzame vetplant is vaak alleen te verkrijgen in Japan. We smokkelen met deze in het rijtje dus even. De plant je onthouden willen we namelijk ook weer niet; hoe leuk zien de bladeren eruit die lijken op zwemmende dolfijnen?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Mama Flora (@ms.frailea)

Trachyandra

Over bijzonder gesproken: deze slangenvormen (of wat je er ook maar in wil zien) groeien omhoog. Daarbij zal de felle groene kleur ook zeker opvallen. De Trachyandra komt uit Afrika en is een exotische plant.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lesplantesverte_OFF (@lesplantesvertes_official)

Calathea Orbifolia

Deze plant heet ook wel de ‘living plant‘. ’s Avonds sluit de plant z’n bladeren en ’s morgens opent hij ze weer. Het leuke: dit hoor je ook.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door The Potted Jungle (@thepottedjungle)

Platycerium

Wat is het eerste waar je aan denkt bij deze plant? Inderdaad, geweien! Nog leuker: je kunt de plant aan je muur hangen. De plant wordt ook wel een hertshoornvaren genoemd in Nederland. Oorspronkelijk komt-ie uit Australië en groeit als aanhangsel aan bomen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ryusaku Miyahara (@miya_ryu)

Dioon edule