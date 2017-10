Binnengluren bij Carice van Houten: actrice zet huis te koop

Het ‘stulpje’ van Carice van Houten staat te koop. Haar dubbele benedenhuis in Amsterdam heeft een vraagprijs van maar liefst 1,5 miljoen euro.

Zelf kocht ze het in 2008 voor 1,2 miljoen euro. Het fleurig ingerichte huis heeft 3 slaapkamers en 2 badkamers, plus een enorm dakterras. In de prachtige foto’s bij Bekende Buren, zie je onder meer de beeldschone kinderkamer van haar zoontje Monte. En heeft ze nou een badeendjesverzameling?

Carice heeft ook een nieuwe woonplek, weet Shownieuws te melden in de video hierboven (vanaf 00.51).

Bron: Bekende Buren, Funda, Show. Beeld: ANP