Binnenkort te koop bij Lidl: een opblaasbare jacuzzi

Supermarktketen Lidl heeft wel vaker bijzondere producten in de schappen liggen, maar deze aanbieding vinden wij toch wel heel verrassend. Voor 289 euro heb je namelijk een jacuzzi in je tuin.

Een opblaasbare welteverstaan. Je kunt er met vier personen in en je kunt hem zowel binnen als buiten gebruiken. Zie jij jezelf al zitten? De jacuzzi ligt vanaf 29 maart in de winkel en is vanaf 22 maart al te bestellen via de online shop van Lidl.

Bron & beeld: Lidl.